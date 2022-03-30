Девочку-подростка из поселка Шуя поймали на воровстве в магазине Петрозаводска

За сутки в Карелии сотрудники Росгвардии пресекли четыре правонарушения, сообщили в ведомстве.
Группы задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии 29 марта выезжали в гипермаркеты на сработку тревожных сигнализаций. За хищение товаров были задержаны несовершеннолетняя жительница поселка Шуя и 41-летняя женщина.
В кафе Медвежьегорска ночью был задержан 34-летний местный житель — инициатор конфликта. Нарушитель толкнул одного из посетителей и разбил витрину.
А в Сортавале сотрудники вневедомственной охраны задержали постороннего на территории государственного учреждения. Мужчина, 49-летний житель дачного кооператива, был в состоянии алкогольного опьянения, пояснить цель своего пребывания на чужой территории он не смог.
Росгвардейцы передали всех задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.
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