Девочки-подростки подрались в Костомукше, обе в больнице

Полиция выясняет причины подросткового конфликта в Костомукше.

Инцидент произошел 7 августа, ориентировочно в 20:30 около школы № 2 и зданием «Три соуса», рассказали в паблике «Антибеседка-Костомукша» в ВК.

— Избивали дочь несколько девочек, при этом присутствовало много молодых людей, которые не предотвратили драку-стояли и смотрели. Парням отдельно-позор. Очень и очень подлый и жестокий поступок, — написали родители.

Подано заявление в полицию. Все лица известны, кто был рядом, написали родители одной из участниц конфликта.

В МВД Карелии подтвердили, что 7 августа в полицию Костомукши поступило заявление от родителей несовершеннолетней о причинении ей телесных повреждений. Однако 8 августа сообщение о травмировании другой несовершеннолетней девушки поступило из медицинского учреждения.

- Предварительно полицейскими установлено, что конфликт двух девушек-подростков в лесном массиве перерос в драку. Обеим оказана медицинская помощь. Полицией Костомукши проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются, - говорится в сообщении.

В конфликте была и третья девочка, которая пыталась разнять дерущихся, рассказали в ведомстве. Причины драки выясняются.

Напомним, ранее, 2 апреля, в Костомукше группа школьников беспричинно избила девочку во дворе одной из школ. Родители пострадавшей обратились в полицию с заявлением, сообщив, что их дочь подверглась нападению со стороны группы старших детей.