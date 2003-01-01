Девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи

Петрозаводский суд избрал меру пресечения несовершеннолетней, обвиняемой в покушении на убийство.

Петрозаводский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 15-летней учащейся одной из общеобразовательных школ. Напомним, она обвиняется в покушении на убийство.

— По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 14 декабря 2025 года с одновременным установлением ограничений в общении с потерпевшим и свидетелями по уголовному делу, использовании средств связи и сети «Интернет» (за исключением целей прохождения дистанционного обучения), получении и отправлении почтово-телеграфных отправлений, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

В удовлетворении ходатайства защиты об избрании более мягкой меры пресечения отказано. Несовершеннолетняя освобождена из-под стражи в зале суда.

Напомним, в ночь на 12 октября на проспекте Александра Невского, 18 в Петрозаводске, несовершеннолетняя девочка избила 41-летнего мужчину. Преступление возле мусорных контейнеров, стоящих во дворе жилого дома, зафиксировали городские камеры.

На записи видно, что мужчину ударили несколько раз в живот ногами. Потерпевший неподвижно лежал на земле. 12-летняя подруга обвиняемой при этом стояла рядом. Что стало причиной избиения, в Следкоме пока не рассказывают. Ранее инцидент прокомментировал уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.

— С точки зрения защиты прав ребенка в очередной раз хочу обратится к родителям, поскольку сегодня у нас выявляется большое количество конфликтов, которые возникают между подростками и взрослыми с применением физической силы. То, что произошло накануне, это серьезное резонансное событие, на которое должна быть реакция и государства и общества. Но судить и наказывать может только государство! Общество должно сделать все необходимое для предотвращения таких инцидентов. И я хочу напомнить родителям о том, что они в ответе за детей, за их воспитание, за то, что они делают, — сказал Сараев.