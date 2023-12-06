Девочку, упавшую с пятого этажа в Сортавале, вертолетом доставили в ДРБ

Сейчас 15-летняя девочка в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.

В среду, 6 числа, на вертолете Ми-8 из Сортавалы в Детскую республиканскую больницу им. И. Н. Григовича доставили несовершеннолетнюю пациентку.



Об этом в своем телеграм-канале рассказали министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



«Врачи Сортавальской ЦРБ сделали компьютерную томографию, УЗИ, стабилизировали и вывели из шокового состояния юную пациентку. Сейчас она находится в тяжелом стабильном состоянии в отделении реанимации ДРБ, у нее кататравма», — сообщил министр.



По его словам, с начала 2023 года вертолет санавиации совершил 183 вылета, эвакуированы 272 человека, из них 32 ребенка, в том числе два — в возрасте до одного года.



Напомним, 4 декабря с пятого этажа дома в Сортавале выпала девочка 2008 года рождения. С множественными травмами ее госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.