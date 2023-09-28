Девушка-инвалид из Святозера: «Из комнаты я предпочитаю не выходить»

Проживающая в аварийном доме Надежда Шпакова рассказала о жизни взаперти.

Надежда Шпакова, печальную историю которой в 2020 году рассказали на федеральном телеканале, поделилась с «Фактор News», как она научилась жить, практически не выходя из одной комнаты. Она по-прежнему живет в аварийном бараке без удобств в селе Святозеро. Надежда вместе с мамой сделали так, чтобы комната стала многофункциональной.

«Я передвигаюсь по комнате при помощи дополнительных точек опоры: по периметру у меня стоят тумбочки, стул, стол (их два), табуретка рядом с моей кроватью, также я опираюсь на стенки. Расстояние от кровати до стола составляет всего 1,5 метра. Чтобы взять что-то необходимое, нужно сделать всего 2 – 3 шага, но и это требует усилий. Вообще, вся моя комната рассчитана на очень маленькое количество шагов. Это удобно и помогает минимизировать боль в ногах.

Из комнаты я предпочитаю не выходить. Делаю это только в экстренных случаях. К примеру, когда мама забывает ключи или же что-то нужно соседям. Иногда приходится проверять, все ли в порядке с котом», - рассказала инвалид из Святозера.

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