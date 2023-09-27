Девушка-инвалид из Святозера продолжает жить в бараке после «славы» на Первом канале

Участие в программе федерального канала не помогло жительнице села Святозеро с серьезными проблемами в здоровье переехать из разваливающегося дома.

Как пишет «Фактор News», в 2020 году деревянный барак № 11 на улице Советской в селе Святозеро прославился на всю страну. Печальную историю инвалида Надежды Шпаковой, которая с мамой вынуждена жить в аварийном холодном доме, рассказали в программе «Мужское / Женское» (16+) на Первом канале. Но спустя три года жизнь Шпаковых не улучшилась: барак продолжает ветшать, здоровье Нади, которая большую часть жизни проводит в инвалидной коляске, крепче не становится.

«Динамика идёт стабильно вниз. Прогнозы не очень утешительные: мне дали примерно лет десять - пятнадцать до того, как придётся ампутировать ноги. Пока ремиссия, можно хотя бы ненадолго выдохнуть. Но я выжимаю все счастливые моменты, которые только могу, пока этот страшный прогноз не стал реальностью. Потом, наверное, будут протезы…», – поделилась с изданием Надежда.

Но что все-таки изменилось в жизни девушки после выхода программы на федеральном канале, знает «Фактор News».