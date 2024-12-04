Девушка из Лахденпохского района наказала своего молодого человека за разбитый ноутбук, обратившись в полицию

Парень признал свою вину и оплатил дорогостоящий ремонт.

Молодой человек разбил ноутбук своей девушки и она подала на него заявление в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Инцидент произошел в Лахденпохском районе. Девушка была на работе, а ее 23-летний парень пытался позвонить ей по видеосвязи с помощью ноутбука. Когда она не ответила, он в порыве злости дважды ударил кулаком по экрану и разбил его. Ноутбук стоил более семидесяти тысяч рублей. В результате ущерб составил 17990 рублей.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Эту сумму молодой человек признал свою вину.

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