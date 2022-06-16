Девушка-мотоциклист разбилась при столкновении с автомобилем в Петрозаводске (ФОТО)

Водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, что привело к серьезному ДТП в Петрозаводске.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла 21 июня в 16.45 на улице Заводская.

69-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», под управлением 34-летней девушки, движущейся со встречного направления прямо.

В результате дорожной аварии девушка получила телесные повреждения и с множественными травмами была госпитализирована в БСМП.



