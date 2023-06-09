Девушка на юге Карелии получила травмы, не справившись с мотоциклом

Авария произошла в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 10 июня в 22.30 в поселке Ладва Прионежского района произошло ДТП с участием мотоцикла.

В районе дома № 102 по улице Комсомольская 26-летняя девушка за рулем мотоцикла «Орион-125» не справилась с управлением. Техника упала на землю вместе с наездницей, получившей травмы.

Девушка была госпитализирована. Как выяснилось, она не имела прав вождения.