Девушка на пешеходном переходе в Петрозаводске попала под колеса иномарки

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
О дорожной аварии в карельской столице сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло утром в пятницу, 6 октября, в 8.30, около дома № 9-а на улице Профсоюзов. Там автомобиль BMW, которым управлял 46-летний водитель, наехал на девушку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожной аварии 17-летняя девушка-пешеход получила травмы. Её отправили лечиться домой.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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