Девушка на пешеходном переходе в Петрозаводске попала под колеса иномарки

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

О дорожной аварии в карельской столице сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло утром в пятницу, 6 октября, в 8.30, около дома № 9-а на улице Профсоюзов. Там автомобиль BMW, которым управлял 46-летний водитель, наехал на девушку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожной аварии 17-летняя девушка-пешеход получила травмы. Её отправили лечиться домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.