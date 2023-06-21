Девушка на велосипеде попала под колеса легковушки на грунтовой дороге в Карелии

Вечером 21 июня в Суоярвском районе произошло ДТП с участием велосипедистки, сообщили в ГИБДД Карелии.
В среду, 21 июня, около 19.00, на 29 километре автодороги «Суоярви-Койриноя» сбили велосипедистку.
По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил девушку на велосипеде, которая двигалась в попутном направлении.
Девушка травмирована. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание