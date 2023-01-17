Девушка не удержала автомобиль на дороге и снесла светофор у Кадетского училища в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте автомобиль Great Wall занесло, и он снес дорожный знак и светофор.

Сегодня днем, 18 января в 11.50, камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП, как автомобиль Great Wall, следовавший по Комсомольскому проспекту, занесло в районе пешеходного перехода, и он снес светофор и дорожный знак.



фото: Алексей Бутенко

По информации ГИБДД Петрозаводска, в ДТП повреждения получил только автомобиль, девушка-водитель не пострадала.

Отметим, что на дороге присутствует снежная каша.