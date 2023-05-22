Девушка, осужденная условно за продажу наркотиков, вновь попалась в Петрозаводске с «закладкой»

В Петрозаводске будут судить 24-летнюю местную жительницу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Зампрокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней петрозаводчанки, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков.

Согласно материалам дела, девушка, весной 2022 года получившая условный срок за продажу наркотиков, в сентябре вступила в организованную группу, которая через интернет занималась распространением наркотиков в Карелии.

Задержали петрозаводчанку после того, как она сделала «закладку» в одном из районов города. Наркотик у нее изъяли.

Уголовное дело направлено было в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.