Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителя Карелии уволили из-за нежелания надевать маску на рабочем месте
Сегодня 11:00
Опасный скотомогильник обнаружили в Карелии
Сегодня 08:30
В Карелии за сутки COVID-19 заразились семь детей 10
Сегодня 09:12
Директор школы №43 в Петрозаводске назвал причины закрытия тира 1
Сегодня 14:32
Более 50 студентов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 4
Сегодня 09:28

Девушка отрезала себе руку ради миллиона евро

Новости. Криминал
20:40, 12 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Жительницу Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро.

Незадолго до инцидента девушка заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, она получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на ABC News.

После того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошел несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы ее не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела и ее все таки пришили.

Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи нашли интернете запросы вроде "как работает искусственная рука".
 
Девушке дали два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее парню – три года лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»