Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
В Петрозаводске прошел первый «Культурный забег» в костюмах

19:00

Небольшой дождь и прохлада: прогноз погоды на 31 августа

18:00

Девушка-подросток погибла при пожаре в Сегеже

16:50

В Кадровом центре Лахденпохского района началось обучение по востребованной профессии

16:30

В Карелии отечественный автомобиль врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие

16:00

Информация о подорожании проезда в Петрозаводске оказалась фейком

14:00

Семья из Карелии стала лучшей многодетной семьей России

13:30

В Карелии запретили продажу алкоголя 1 сентября

13:00

Секретарь Генсовета ЕР Якушев: В отремонтированных школах у детей растет интерес к учебе

12:30

В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья

12:00

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

12:00

Проект молодого педагога из Карелии победил на всероссийском форуме

11:30

Защита от мошенников, изменения в образовании и ограничения в интернете: какие законы вступают в силу в сентябре

11:00

Спасатели нашли пропавшего в Карелии 70-летнего байдарочника

10:30

В Карелии мать и дочь стали жертвами и пособницами мошенников

10:00

Назван возможный претендент на пост полпреда президента в СЗФО

09:30

В Петрозаводске на месте кафе «Парижанка» открылся ресторан «Кипарис»

09:00

Петрозаводчанин рассказал, как горожане спасали сбитого на самокате восьмилетнего ребенка

08:00

В сельских школах Карелии 1 сентября заработают агроклассы

07:00

С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили

00:10

В Кондопожском районе сбили второго за день пешехода

21:15

В Карелии планируют снять 16 кинопроектов

21:00

Новые места обитания редких видов растений выявлены в национальном парке «Воттоваара»

20:45

Приставы Карелии взыскали свыше 630 млн рублей алиментов в пользу детей

20:30

В Петрозаводске пройдет первый музыкальный фестиваль «Голос Города»

19:15

Программу для любителей спорта подготовили в День Лахденпохского района

19:15

Площадь тления на свалке под Кондопогой уменьшилась до 0,2 га

18:50

На Лесном проспекте в Петрозаводске возможно ограничение движения

18:30

Важную для жителей дорогу начали строить в поселке на севере Карелии

18:10

В карельской деревне Койриноя вывезли отходы форели

17:45

На трассе «Кола» в Карелии насмерть сбили пешехода

17:36

Житель Петрозаводска отдал мошенникам более 1,8 млн рублей

17:30

Дуэт «Корела» из Санкт-Петербурга выступит на юбилее Лахденпохского района

17:05

Небольшой дождь и до +16°С: какая погода ожидается в Карелии 30 августа

17:00

Семья из Белгородской области заблудилась в «плотной лесной чаще» Олонецкого района

16:50

Более 50 субботников Всероссийской акции «Вода России» провели неравнодушные граждане в Карелии

16:30

Власти Беломорского округа и депутаты определились с источником средств на ремонт аварийного моста в Колежме

16:10

«Призрачному гонщику» из Петрозаводска грозит до 5 лет тюрьмы за угон питбайка

15:50

Новый дом в ЖК «Talojarvi» - успейте забронировать бесплатно

15:30

Житель Кондопоги получил 10 лет колонии за убийство и кражу

15:15

В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница

14:57

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

14:30

В Медвежьегорском районе открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

14:20

Автобус №18 в Петрозаводске временно изменит маршрут

14:00

В Кондопожском районе модернизировали сельский ФАП

13:30

Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре

13:00

Жители Северо-Запада чаще оформляли ипотеку в июле: Сбер зафиксировал рост к июню на 20%

12:40

В России установили длительность школьного дня

12:20

«Низкий вам поклон»: житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за спасение отца

12:00

В России зафиксирован первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

11:40

1 сентября стартует прием работ на конкурс «Люблю тебя, Карелия»

11:30

В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

11:20

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

11:00

Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

10:41

Пятилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

10:30

Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

10:10

В Карелии отстранили от управления 787 пьяных водителей

09:50

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

09:25

В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

09:00

Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

08:40

Названы подешевевшие в Карелии продукты

08:20

Пожар уничтожил дом на севере Карелии

08:00

Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

07:40

Необычное поведение хищника с «буфетом» зафиксировали в заповеднике на границе Карелии

07:20

Работникам образования в Карелии задолжали полмиллиона рублей

07:00

Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске

06:40

Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

00:10
Девушка-подросток погибла при пожаре в Сегеже
Сегодня 16:50 Происшествия
В Сегеже утром 30 августа произошел страшный пожар.

В результате происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Медики пытались реанимировать девушку, но спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины смерти и причин возгорания назначены судебные экспертизы.

Расследование продолжается.

Первая партия вакцин от гриппа поступила в Карелию

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

