Девушка-подросток погибла при пожаре в Сегеже

В Сегеже утром 30 августа произошел страшный пожар.
В результате происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
Медики пытались реанимировать девушку, но спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины смерти и причин возгорания назначены судебные экспертизы.
Расследование продолжается.