Девушка-подросток пострадала в ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция опубликовала сводку ДТП за 9 июля.

Вчера вечером, 9 июля, в карельской столице случились две аварии с пострадавшими.

Первая произошла в 19:50 на улице Луначарского — 57-летняя женщина за рулем Lada Granta не уступила дорогу Lada Niva с прицепом на главной дороге. Водитель Granta получила травмы.

Второе ДТП случилось в 22:07 на улице Черняховского. 30-летний водитель Chevrolet не пропустил Hyundai под управлением 27-летней девушки-водителя, которая двигалась по главной дороге.

Произошло столкновение. В результате ДТП 14-летняя пассажирка Chevrolet, сидевшая на переднем сиденье без ремня безопасности, получила травмы. Девушку-подростка госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами под Петрозаводском.