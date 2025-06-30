Девушка-подросток пострадала в ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция опубликовала сводку ДТП за 9 июля.
Вчера вечером, 9 июля, в карельской столице случились две аварии с пострадавшими.
Первая произошла в 19:50 на улице Луначарского — 57-летняя женщина за рулем Lada Granta не уступила дорогу Lada Niva с прицепом на главной дороге. Водитель Granta получила травмы.
Второе ДТП случилось в 22:07 на улице Черняховского. 30-летний водитель Chevrolet не пропустил Hyundai под управлением 27-летней девушки-водителя, которая двигалась по главной дороге.
Произошло столкновение. В результате ДТП 14-летняя пассажирка Chevrolet, сидевшая на переднем сиденье без ремня безопасности, получила травмы. Девушку-подростка госпитализировали.
Напомним, ранее сообщалось, что два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами под Петрозаводском.
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