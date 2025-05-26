Девушка-подросток пострадала в ДТП в Петрозаводске

Пострадавшая обратилась за медпомощью.
28 мая на улице Калинина в карельской столице произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в ГАИ Петрозаводска.
49-летний водитель Kia Rio неправильно выбрал скорость и врезался в стоящий автомобиль Renault Kaptur.
В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка Kia Rio. Девушка самостоятельно обратилась в больницу после ДТП.
Экстреные службы на место не выезжали — участники происшествия оформили документы самостоятельно. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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