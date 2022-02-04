890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
«Чего может быть сто грамм?» 27
07.02.2022 16:21
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков»
Новое
Сегодня 12:09

Девушка-подросток в Карелии попала под статью после того, как без разрешения опубликовала фото подруги в Сети

Новости. Происшествия
10:48, 08 Февраля 2022
фото: © techcrunch.com

Новости партнеров

В Сортавале возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года 16-летняя девушка через интернет сохранила в своем телефоне несколько личных фотографий своей подруги, в том числе с изображением открытых частей тела.

Через некоторое время из-за личных неприязненных отношений, сложившихся после ссоры, подозреваемая против воли подруги, в нарушение неприкосновенности частной жизни незаконно распространила ее личные фотографии пользователям одной из социальных сетей, тем самым причинив потерпевшей моральный вред.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
7653
2022-02-08 13:16:17
Т.е. потерпевшая изначально сама сделала и выложила фотки, а подруга от туда скачала? То что попадает в сеть уже не личное
Teатральный критик
2022-02-08 11:21:33
Светские львицы
Саныч
2022-02-08 12:27:10
Teатральный критик, советские тупицы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 27
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»