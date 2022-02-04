Девушка-подросток в Карелии попала под статью после того, как без разрешения опубликовала фото подруги в Сети

В Сортавале возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года 16-летняя девушка через интернет сохранила в своем телефоне несколько личных фотографий своей подруги, в том числе с изображением открытых частей тела.

Через некоторое время из-за личных неприязненных отношений, сложившихся после ссоры, подозреваемая против воли подруги, в нарушение неприкосновенности частной жизни незаконно распространила ее личные фотографии пользователям одной из социальных сетей, тем самым причинив потерпевшей моральный вред.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.