Девушка получила травмы при столкновении двух авто на трассе под Петрозаводском

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Сегодня, 30 декабря, в 14:41 на 436 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Прионежском районе произошло столкновение автомобиля Kia Rio и микроавтобуса «ГАЗ Соболь». Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ДТП прибыли пожарные, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

В результате аварии пострадала одна девушка. Спасатели помогли ей выбраться из автомобиля и передали медикам.

