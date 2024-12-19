Девушка пострадала в аварии с микроавтобусом и внедорожником в Карелии

В Госавтоинспекции рассказали об авари в поселке Шуя Прионежского района.
По данным Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло на улице Полевая в поселке Шуя Прионежского района 20 декабря около 15.00.
По предварительной информации, 54-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по улице Полевая, на повороте допустил занос. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, который двигался навстречу.
В результате аварии травму получила 19-летняя пассажирка микроавтобуса.
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