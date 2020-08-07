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Девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей

Новости. Криминал
19:40, 07 Августа 2020
фото: © pixabay.com/
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В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что мошенник обманул ее дочь.

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который, по версии следствия, обманул 16-летнюю знакомую на 93 тысячи рублей, назвав себя проводником между человеком и дьяволом и пообещав обеспечить исполнение желаний, пишет издание "РИА Новости" сообщает УМВД по Приморскому краю.

В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что мошенник обманул ее дочь. Как выяснили правоохранители, 16-летняя девушка встретила юношу, с которым ранее училась в одной школе. Тот рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи.
 
"Злоумышленник предложил с его помощью "продать душу дьяволу", так как он является проводником между человеком и дьяволом… За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей – тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия", – говорится в сообщении.

Юноша пообещал исполнение трех желаний и заявил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения, обязав школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. В ходе общения в соцсетях подозреваемый говорил, что связан с криминалом, и просил девушку полностью удалять переписку. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук.
 
"Сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем парень сообщил, что для их безопасности сжег вещи. После чего их общение прекратилось. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", – отмечает полиция.
 
Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2020-08-07 19:48:18
В тех местах всему верят. Даже Фургалу. :)
Гость
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