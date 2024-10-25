Девушка пропала в городе на юге Карелии

Поисковики ищут юную жительницу Питкяранта.

Юная жительница горла Питкяранта в Карелии пропала накануне, 26 октября. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «Питкяранта длинный берег».

Арина Павловна Е., 2010 года рождения, ушла из дома в 16.00 в субботу, 26 октября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Девочка была одета в темные джинсы и куртку черного цвета.

Всех, кто знает, где находится подросток, или видел ее после 26 октября, просят связаться с поисковиками или полицией по телефонам 8-921-626-42-82 или 112.