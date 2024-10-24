Девушка, пропавшая на юге Карелии, благополучно нашлась

В Питкяранте сообщили о завершении поиска 14-летней местной жительницы.

В Питкяранте нашлась местная жительница 2010 года рождения, объявление о поиске которой появилось ранее в паблике «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».

«Найдена. Жива», — написали в том же паблике, не приводя подробностей нахождения подростка.

Ранее в Карелии сообщили о поисках 89-летнего пеенсионера, ушедшего в лес в Пудожском районе.