890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Вандала, разрисовавшего тоннель у вокзала в Петрозаводске, оштрафовали на 20 тысяч рублей 7
08.02.2022 16:29
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06

Девушка-рецидивистка в Карелии нехорошо поступила со своим заснувшим 42-летним знакомым

Новости. Криминал
15:00, 09 Февраля 2022
фото: © apsachieveonline.org

Новости партнеров

Преступление раскрыли правоохранители Кондопожского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился 42-летний горожанин, ставший жертвой кражи — кто-то снял с его карты 56 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление. Полицейские установили, что к краже причастна 21-летняя ранее судимая знакомая потерпевшего. В начале февраля девушка вместе с двумя приятелями заходила к кондопожанину в гости. В ходе застолья хозяин квартиры переводил деньги участникам встречи, чтобы те сходили в магазин и купили ещё крепких напитков.

Когда мужчина заснул, его знакомая, воспользовавшись его телефоном, зашла в личный кабинет банка и перевела деньги на свой счет. Пароль она запомнила ранее.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что на украденные деньги купила новый мобильный телефон и алкоголь.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Девушка рискует на 6 лет угодить за решетку. Расследование продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»