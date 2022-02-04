Девушка-рецидивистка в Карелии нехорошо поступила со своим заснувшим 42-летним знакомым

Преступление раскрыли правоохранители Кондопожского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился 42-летний горожанин, ставший жертвой кражи — кто-то снял с его карты 56 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление. Полицейские установили, что к краже причастна 21-летняя ранее судимая знакомая потерпевшего. В начале февраля девушка вместе с двумя приятелями заходила к кондопожанину в гости. В ходе застолья хозяин квартиры переводил деньги участникам встречи, чтобы те сходили в магазин и купили ещё крепких напитков.

Когда мужчина заснул, его знакомая, воспользовавшись его телефоном, зашла в личный кабинет банка и перевела деньги на свой счет. Пароль она запомнила ранее.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что на украденные деньги купила новый мобильный телефон и алкоголь.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Девушка рискует на 6 лет угодить за решетку. Расследование продолжается.