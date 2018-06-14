"Девушка с косой": патологоанатом из Костомукши рассказала о своей работе и любви к черному юмору

Официальный сайт Костомукши в преддверии Дня медицинского работника написал о враче-патологоанатоме Межрайонной больницы №1 в Карелии Валентине Пона-Москвиной.

По информации сайта, коллеги за глаза называют Валентину "девушка с косой".

"Трудно поверить, что такая миловидная особа трудится в морге, и более того, искренне любит свою работу", - отмечает автор заметки.

Валентина Пона-Москвина в школе увлекалась творчеством Александра Беляева, любила биологию и химию, а свою профессиональную судьбу выбрала еще в 7-м классе.

После школы поступила в Северный государственный медицинский университет в Архангельске, где отучилась на факультете лечебного дела. Затем окончила клиническую ординатуру по специальности "патологическая анатомия".

"Работа патологоанатома отличается от работы судмедэкспертов. Судебная медицина более интересная. Вскрытие делаем, чтобы помочь лечащим врачам поставить точный диагноз. У нас рутинная профессия, – говорит Валентина. – У микроскопа с предметными стеклами мы проводим больше времени, чем в секционном зале. Очень помогают лаборанты-гистологи. Их основная задача – изготовление гистологических препаратов из кусочков тканей и органов".

Люди, работающие в морге, становятся суеверными, отмечает медик. У патологоанатомов есть такие приметы: если скальпель упадет, значит, привезут нового "клиента". Еще есть табу, переступить через которое невозможно: никогда не производить вскрытие родных и близких.

"За эти годы стала фаталисткой. Для меня тело на столе – только оболочка, – говорит Валентина. – Можно сойти с ума, если не воспринимать это по-другому. Ещё помогает черный юмор. Он – мой постоянный "спутник".

День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 17-е.