В Петрозаводске девушка с ножом напала на 50-летнюю женщину

На улице Боровой в Петрозаводске совершено разбойное нападение, сообщает МВД Карелии.

О преступлении в полицию заявила 50-летняя жительница Петрозаводска.

"Женщина рассказала, что поздним вечером возвращалась домой, когда на улице Боровой ей навстречу вышла молодая девушка. Она потребовала дать денег, но получила отказ, тогда злоумышленница достала нож и повторила требование. У потерпевшей было лишь 100 рублей – эти деньги и стали наживой преступницы", - отметили в министерстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ и занялись поисками подозреваемой. В настоящее время ее личность установлена.

"Ею оказалась 27-летняя петрозаводчанка, которая проживает неподалеку от места преступления. Фигурантка была задержана в соответствии со статьей 91 УПК Российской Федерации. Следствие по уголовному делу продолжается", - заключили в МВД.