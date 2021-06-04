Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера 3
Сегодня 12:05
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале 12
Сегодня 10:13
Власти Петрозаводска продолжают сносить гаражи в центре города 1
Сегодня 16:49

Девушка случайно отправила непристойное сообщение лектору вместо своего парня

Новости. Общество
21:30, 04 Июня 2021
фото: pixabay.com / JESHOOTS-com

Лектор неожиданно получил сообщение, которое предназначалось молодому человеку отправительницы.

Пользовательница Reddit под ником SnyderList описала случай, когда по ошибке отправила непристойное сообщение лектору университета, которое предназначалось ее парню. Об этом сообщает Лента.ру.

Девушка рассказала, что недавно начала читать пошлую книгу на смартфоне. Возлюбленный дразнил ее из-за сомнительного выбора литературы: он находил многочисленные огрехи в повествовании. Однако в произведении была одна фраза, которая запомнилась паре и стала своеобразным мемом. Они посмеялись над картинкой, на которой мужчина и женщина играли в бильярд. Проигравшая героиня сказала: «Пожалуйста, накажи меня, папа».

Однажды SnyderList пошла в магазин и случайно увидела там ту самую книгу. Она взяла ее с полки, сделала с ней селфи и подписала «Пожалуйста, накажи меня, папа». Однако девушка перепутала адресата, и вместо своего возлюбленного отправила послание лектору из университета с таким же именем.

«Глупая ошибка, можно же было удалить сообщение? Но я не осознавала ее, пока не села в такси. К тому времени напротив сообщения стояли две синих галочки (оно уже было прочитано — прим. „Ленты.ру“)», — пояснила свою оплошность девушка.

SnyderList извинилась перед преподавателем и сказала, что произошла ошибка. Лектор ответил только на следующий день: он назвал подобные сообщения «губительными для священных отношений ученика с учителем». Мужчина добавил, что не одобряет подобное поведение. Теперь девушка уверена, что занятия с профессором в одной аудитории будут проходить неловко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 22
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»