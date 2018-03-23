Девушка своей "страшной рожей" испортила кадр с Наташей Королевой

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Одна фотография особенно заинтересовала поклонников знаменитой "русалки".
В Чебоксарах 22 марта прошел праздник "Сильный Президент! Сильная Россия!". В этот день в ледовом дворце "Чебоксары Арена" после торжественной части в качестве приглашенной звезды выступила заслуженная артистка России Наташа Королева.
В перерывах между выступлениями певица фотографировалась и снимки размещала в Сторис Инстаграм.
Как пишет uznayvse, одна фотография особенно заинтересовала поклонников знаменитой "русалки", поскольку за спиной у Королевой, кокетливо позирующей на камеру, маячила страшная морда девушки с высунутым языком, которая явно портила кадр.
Как выяснилось позже, потроллить Наталью решила девушка из ее же труппы.
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