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Девушка в Петрозаводске сильно затонировала лобовое стекло своего авто и попала в руки полицейских

Новости. Происшествия
12:54, 23 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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В Петрозаводске молодая девушка на 51% уменьшила светопропускаемость лобового стекла своей иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 23 апреля, в Петрозаводске инспекторы ДПС остановили автомобиль Mercedes под управлением 33-летней девушки. В результате проверки приборы показали, что светопропускаемость лобового стекла составляет 51%, боковых стекол 4,3 %.

В отношении водителя составлены административные материалы, за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Мероприятие по проверке тонировки автомобилей проводится в Карелии с 19 по 28 апреля. С начала года за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля к административной ответственности привлечены более 600 водителей транспортных средств.

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Комментарии

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udo
2021-04-23 13:08:11
Она сама давно хотела отдаться в руки, но не знала в какие? А время стремительно сокращает репродуктивный возраст.((
Гость
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