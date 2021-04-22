Девушка в Петрозаводске сильно затонировала лобовое стекло своего авто и попала в руки полицейских

В Петрозаводске молодая девушка на 51% уменьшила светопропускаемость лобового стекла своей иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 23 апреля, в Петрозаводске инспекторы ДПС остановили автомобиль Mercedes под управлением 33-летней девушки. В результате проверки приборы показали, что светопропускаемость лобового стекла составляет 51%, боковых стекол 4,3 %.

В отношении водителя составлены административные материалы, за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Мероприятие по проверке тонировки автомобилей проводится в Карелии с 19 по 28 апреля. С начала года за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля к административной ответственности привлечены более 600 водителей транспортных средств.