Девушка-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

В аварии на Перевалке повреждены три машины и травмирован один человек.
В Петрозаводске в понедельник утром, 8 декабря, на перекрестке улиц Мичуринской и Ватутина по вине неопытного водителя произошло массовое ДТП — столкнулись три машины. Подробности рассказали в ГАИ.
По предварительной информации, 21-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai Solaris нарушила требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено». При проезде нерегулируемого перекрестка она не уступила дорогу другому автомобилю.
Ее машина столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по главной дороге. От удара Hyundai Solaris отбросило на стоящий автомобиль Chevrolet Cruze и дорожное ограждение. Водитель Hyundai получила травмы, ей была оказана медицинская помощь. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что пьяный водитель устроил аварию на севере Карелии — есть пострадавшие.