Девушка за рулем китайского внедорожника протаранила фонарь и автомобиль в Петрозаводске (ФОТО)

Подробности ночной аварии рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.

Авария произошла в 03.25 ночи 13 июня возле дома № 16 по улице Ведлозерская в Петрозаводске.

По информации ГИБДД, 20-летняя девушка за рулем внедорожника Great Wall не справилась с управлением и направила машину сначала на опору уличного освещения, а затем на стоявший автомобиль Volkswagen.

Как выяснилось, водительских прав у девушки не было. В отношении нее составлены административные материалы.