Девушка–продавец в Карелии пострадала от буйной посетительницы алкомаркета

Сотрудники Росгвардии задержали агрессивную сегежанку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 2 декабря, тревожная кнопка сработала в одном из магазинов Сегежи, специализирующимся на алкогольной продукции.

Как выяснилось, от оскорблений и угроз пострадала девушка-продавец. Ей угрожала 37-летняя посетительница магазина — она бранилась матом и вела себя агрессивно. Буйную женщину сотрудники Росгвардии задержали за мелкое хулиганство.

Ранее также в Сегеже вор-неудачник потерпел фиаско из-за собственной неуклюжести.