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Девушка–продавец в Карелии пострадала от буйной посетительницы алкомаркета

Новости. Общество
14:10, 03 Декабря 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Сотрудники Росгвардии задержали агрессивную сегежанку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 2 декабря, тревожная кнопка сработала в одном из магазинов Сегежи, специализирующимся на алкогольной продукции.

Как выяснилось, от оскорблений и угроз пострадала девушка-продавец. Ей угрожала 37-летняя посетительница магазина — она бранилась матом и вела себя агрессивно. Буйную женщину сотрудники Росгвардии задержали за мелкое хулиганство.

Ранее также в Сегеже вор-неудачник потерпел фиаско из-за собственной неуклюжести.

 

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Комментарии

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кир
2021-12-03 14:49:15
Как там продавцы работают в пьяной стране? :)
Гость
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