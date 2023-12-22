Девушки-боксеры из Карелии взяли золото и серебро на всероссийском турнире

Призовые места заняли карельские спортсменки на соревнованиях по боксу в Москве.

Две медали у карельских спортсменок на соревнованиях по боксу, рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».



В субботу, 23 декабря, в Москве прошли финальные поединки всероссийского турнира по боксу памяти Заслуженного мастера спорта СССР Николая Фёдоровича Королева и памяти боксеров-бойцов спецназа.



Серафима Сандалова провела три боя, по итогам которых одержала почётное первое место. Также Серафима выполнила норматив мастера спорта России, а ещё была отмечена специальным призом турнира «За волю к победе».



Валентина Галаган провела два боя и заняла второе место, уступив сопернице из Магадана.



В сети поздравили спортсменок и их тренеров с достойными результатами.