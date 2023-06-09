Девушки из Карелии блеснули мастерством в фитнес-аэробике на берегу Персидского залива (ФОТО)

В воскресенье, 11 июня, в Дубае завершился чемпионат Евразии по фитнес-аэробике и хип-хопу, сообщили в Минспорта Карелии.

Более 180 спортсменов из 15 регионов нашей страны представляли Россию на чемпионате Евразии по фитнес-аэробике и хип-хопу в Объединенных Арабских Эмиратах.



По итогам соревнований карельская команда «Глори» под руководством Виктории Канаевой и Ксении Гольдфейн заняла второе место.



Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования и спорта Карелии.







