Девушки из Карелии будут участвовать в подготовке празднования 9 Мая в Москве и Петербурге

Две девушки из Карелии победили во всероссийском конкурсе "Послы Победы" и примут участие в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге 9 мая.

Об этом сообщает региональное министерство по делам молодежи.

"6 апреля экспертная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса "Послы Победы", определив имена 200 лучших волонтеров из более 4 000 поданных заявок, - сказано в сообщении ведомства. - Среди двухсот выигравших две девушки из Карелии: Анастасия Власова и Снежана Замчалкина".

Одним из условий конкурса была публикация в социальных сетях, где ребята делились мнением о важности участия в самых значимых мероприятиях по случаю Дня Победы.

"Помочь в организации событий, посвященных Дню Великой Победы — это шанс поблагодарить ветеранов, сделав для них что-то хорошее. Моя прабабушка была минёром, со своими боевыми подругами она искала мины и спасала от них десятки, сотни людей. Осознавая это, я еще лучше понимаю то, какими силами разгром врага достался нашему народу. Считаю своим долгом при первой возможности сделать все, что в моих силах для людей, которые своими руками ковали эту победу", - отмечает Анастасия Власова.

Посол Победы – это волонтер, ярко проявивший себя в деятельности движения и заслуживший возможность выступить 9 мая в качестве соорганизатора Парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. Победителей конкурса обеспечат фирменной экипировкой, проживанием и питанием. Кроме того, они пройдут специальное обучение.

Организаторы конкурса – общественное движение "Волонтеры Победы", Минобрнауки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Поискового движения России и администрации Санкт-Петербурга.