890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы 9
04.06.2020 11:13
Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов 4
04.06.2020 14:02
Мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске 8
04.06.2020 09:48
Министр соцзащиты Карелии будет судиться из-за штрафа
04.06.2020 06:40
В Петрозаводске 25 спасателей почти четыре часа боролись с крупным пожаром 1
04.06.2020 10:00

Девушки в бикини повторили культовые снимки моделей (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 04 Июня 2020
фото: © Instagram / chelseaagreen
Загрузка...

Девушкам предложили воссоздать фото моделей в купальниках, снимавшихся для журнала Sports Illustrated.

На призыв откликнулись многие красавицы, которые решили попытать свои силы и "закосплеить" в том числе Ирину Шейк, Хайди Клум и Эль Макферсон, пишет Life.

Многие из них и сами были недалеки от модельной индустрии.

1.Модель Ирина Шейк vs модель Аманда Родригес


© Instagram / the_amanda_rodriguez_

2.Модель Эль Макферсон vs модель Нава Нуди


© Instagram / karen.nava.nudi

3.Модель Эшли Грэм vs блогерша Николь Кеммет


© Instagram / nicole_qaset

4.Модель Джиджи Хадид vs создательница бренда купальников Ада Беттина


© Instagram / adabettina

5.Модель Хайди Клум vs пользовательница "Инстаграма" Кортни Бирс


© Instagram / cortnibeers

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
29.05.2020, 09:37
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
30.05.2020, 11:13
Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 2
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

04.06.2020 09:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
С новым опытом в новую жизнь
04.06.2020 09:30
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»