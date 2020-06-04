Девушки в бикини повторили культовые снимки моделей (ФОТО)

Девушкам предложили воссоздать фото моделей в купальниках, снимавшихся для журнала Sports Illustrated.
На призыв откликнулись многие красавицы, которые решили попытать свои силы и "закосплеить" в том числе Ирину Шейк, Хайди Клум и Эль Макферсон, пишет Life.
Многие из них и сами были недалеки от модельной индустрии.
1.Модель Ирина Шейк vs модель Аманда Родригес
2.Модель Эль Макферсон vs модель Нава Нуди
3.Модель Эшли Грэм vs блогерша Николь Кеммет
4.Модель Джиджи Хадид vs создательница бренда купальников Ада Беттина
5.Модель Хайди Клум vs пользовательница "Инстаграма" Кортни Бирс
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