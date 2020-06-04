Девушки в бикини повторили культовые снимки моделей (ФОТО)

Девушкам предложили воссоздать фото моделей в купальниках, снимавшихся для журнала Sports Illustrated.

На призыв откликнулись многие красавицы, которые решили попытать свои силы и "закосплеить" в том числе Ирину Шейк, Хайди Клум и Эль Макферсон, пишет Life.



Многие из них и сами были недалеки от модельной индустрии.



1.Модель Ирина Шейк vs модель Аманда Родригес







© Instagram / the_amanda_rodriguez_

2.Модель Эль Макферсон vs модель Нава Нуди







© Instagram / karen.nava.nudi

3.Модель Эшли Грэм vs блогерша Николь Кеммет







© Instagram / nicole_qaset

4.Модель Джиджи Хадид vs создательница бренда купальников Ада Беттина







© Instagram / adabettina

5.Модель Хайди Клум vs пользовательница "Инстаграма" Кортни Бирс



© Instagram / cortnibeers