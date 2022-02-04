Девушку чуть не унесло канализационными водами в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водопад из канализационных стоков образовался в центре Петрозаводска.

На улице Красная у таможни, где находится лестничный спуск к роднику, 6 февраля прорвало канализацию — водопад устремился вниз.

Вода сносила все на своем пути — землю, камни, растения.

Жительница Петрозаводска попыталась преодолеть участок воды, затопленный канализационными водами, и ее чуть не унесло вниз о лестнице.

Петрозаводчанка сняла видео потопа, который, видимо, уносил канализационные воды в Неглинку, и опубликовала на своей странице.

Ранее сообщалось, что на минувших выходных Петрозаводск ушел под воду. Засор канализационных сетей привел к тому, что стоками оказались затоплены несколько улиц в центре Петрозаводска.

По словам технического директора АО «ПКС» Виталия Остапчука, причиной засора стал бытовой мусор, который жители города бросают в канализацию.