Девушку, избившую двухмесячную дочь в Петрозаводске, оставили под стражей до 13 декабря

Петрозаводский суд продлил меру пресечения 25-летней девушке, которая обвиняется в причинении вреда здоровью малолетней.
Судебное заседание состоялось сегодня. Петрозаводский суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения для 25-летней девушки, которая ударила свою двухмесячную дочь.
Напомним, ночью 14 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая нанесла не менее четырех ударов рукой своей дочери, которая на тот момент находилась в возрасте менее двух месяцев. Здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.
- Суд продлил обвиняемой срок содержания под стражей на 3 месяца до 13 декабря включительно, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Сегодня стало известно, что девочку, оказавшуюся в петрозаводском «Доме ребёнка» после избиения матерью, передали на воспитание биологическому отцу. Об этом сообщили в Министерстве соцзащиты Карелии. Специалисты объяснили новоиспечённому родителю, как правильно кормить малышку и ухаживать за ней. Теперь девочка продолжит восстанавливаться в новой семье. Ранее уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев рассказывал, что отец планирует взять декретный отпуск и вместе со своими родителями будет воспитываь дочь.
Напомним, вечером 13 июня в Октябрьском районе Петрозаводска молодая девушка избила свою дочь, объяснив это тем, что ей мешал плач младенца. Утром 14 июня сожитель женщины вызвал скорую помощь. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Расследование находится на особом контроле у прокуратуры Карелии и Следственного комитета России.