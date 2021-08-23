Девушку засосало насосом в бассейн пятизвездочного отеля

В российском городе Астрахань туристку засосал насос в бассейне, в результате девушка получила гематому на животе.

О подробностях инцидента рассказала подруга пострадавшей в сообществе «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте», информирует Лента.ру.

По ее словам, они вместе с приятельницей решили отдохнуть возле бассейна при пятизвездочном отеле. Когда девушка плавала у бортиков, почувствовала, что ее стало резко притягивать к стенке животом. Осознав, что она не может оттолкнуться самостоятельно, россиянка начала кричать о помощи.

Как позже рассказала пострадавшая Telegram-каналу Life Shot, сотрудники отеля не спешили отключать насос, несмотря на ее крики.

«Я кричала, что мне больно. Казалось, что мой живот разрывается. У меня вся жизнь перед глазами пролетала. Рядом стоял какой-то мужчина в джинсах и говорил мне: „Ты не умрешь, что ты плачешь“», — описала она происходящее.

«Ей сказали, если бы это был ребенок, то кожа бы не выдержала и лопнула, и высосало бы все внутренности», — рассказала подписчица паблика.

В качестве компенсации за причиненный вред администраторы дали девушкам два сертификата на бесплатное посещение бассейна. Пострадавшая собирается идти в прокуратору и подавать на отель в суд.