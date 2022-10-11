Диагностику новорожденных Карелии будут проводить в Санкт-Петербурге

Так как с января 2024 года расширяется список заболеваний, диагностику которых проводят у новорожденных, новые исследования придется проводить в городе на Неве, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в следующем году будет расширен список заболеваний, диагностику которых проводят у новорожденных.

«Сейчас мы обследуем детей на 5 патологий. Это фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз. А с января расширим диагностику на 36 заболеваний! В том числе — спинальной мышечной атрофии, врожденных иммунодефицитов и других», — рассказал глава Карелии.

По его словам, неонатальный скрининг позволяет определить наследственную или врожденную болезнь буквально в первые дни жизни малышей.

Новые исследования придется проводить Санкт-Петербурге, так как республиканской больнице Карелии есть возможность делать скрининг только пяти основных болезней.

«Сейчас в республиканской больнице есть все необходимое. В этом году на средства регионального бюджета обновили оборудование. Закупили, в том числе и дополнительный анализатор в лабораторию неонатального скрининга», — пояснил Артур Парфенчиков.

Руководитель республики добавил, что, несмотря на все, главное, чтобы малыш и мама были здоровы!