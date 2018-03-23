Диана Гурцкая о раке: "Не знала, как жить дальше!"

Певица Диана Гурцкая в программе Елены Малышевой "Жить здорово!" рассказала о своих страхах, связанных с раком матки.

Несколько лет назад Диана сходила к гинекологу. В ходе обследования у нее обнаружили миому. Тогда медики заподозрили рак, поэтому предложили звезде удалить матку, пишет Starhit.

"Изначально чего я боялась – не того, что со мной что-то случится. А боялась, что будет с моим сыном. Думала: "Господи, что с ним потом станет?" Не знала, как жить дальше", – рассказала певица.

Позднее Гурцкая обратилась к другим специалистам. Они не подтвердили поставленный диагноз.

"Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!" – сообщила Диана.

После случившегося артистка внимательнее относится к своему здоровью. Гурцкая верит, что еще сможет родить сыну Косте брата или сестренку.