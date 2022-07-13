Диетолог назвал безопасную дозу потребления арбуза и дыни в день

Суточная норма этих продуктов не должна превышать 200-300 грамм, считает доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Суточная доза потребления арбуза или дыни не должна превышать 200-300 грамм, иначе это создаст избыточную нагрузку сахаром и жидкостью на организм. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Избыточная нагрузка сахаром, избыточная нагрузка жидкостью, которую тоже надо куда-то девать, а у людей при определенных заболеваниях могут быть с этим проблемы, начинаются отеки. Лучше не злоупотреблять, 200-300 грамм мякоти арбуза — вот прям то, что надо, сверху — это уже лишнее. То же самое можно сказать и про дыню», — сказал он.

По словам диетолога, также у людей с хроническими заболеваниями желудка чрезмерное употребление арбуза и дыни может вызывать их обострение.

Гинзбург отметил, что в целом человеку полезно употреблять по два-три разных фрукта в день весом около 100 грамм. «Например, одно яблоко, одна груша и 100 грамм разных ягод, это некий такой разумный минимум», — добавил он.