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Диетолог назвала продукты, которые нежелательно употреблять при ОРВИ

Новости. Общество
00:10, 03 Февраля 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Диетолог Стародубова назвала как нежелательны рацион питания при ОРВИ, так и продукты, на которые стоит обратить внимание.

Заболевшим ОРВИ людям рекомендуется не употреблять копчености, крепкий чай и острые приправы. Такие продукты назвала нежелательными в рационе при болезни главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет «Лента.ру».

«При ОРВИ для успешного выздоровления не следует перегружать пищеварительную систему тяжелой, трудноперевариваемой пищей. Рацион питания предусматривает исключение, жирных, жареных продуктов и блюд, солений, маринадов, копченостей», — сказала Стародубова.

Диетолог объяснила, что от кофе и чая нужно отказаться, так как они оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему. Для нормализации микрофлоры кишечника специалист посоветовала россиянам употреблять кисломолочные продукты, в качестве питья рекомендовала использовать теплую воду, морс и отвары ягод и шиповника.

«Обратите внимание на продукты, богатые природными антиоксидантами, витаминами С и А. Это клюква, брусника, смородина, шиповник, цитрусовые, болгарский перец, морковь, тыква, лук, чеснок, свежая зелень», — сказала врач.

По ее словам, при ОРВИ организму важно получать достаточное количество белка — его можно получить из нежирных сортов мяса, птицы и рыбы.

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