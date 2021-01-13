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Диетолог назвала простые правила для похудения

Новости. Общество
23:30, 13 Января 2021
фото: Global Look Press/Lars Zahner
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Эксперт рассказала, как бороться с лишними килограммами.

Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы. Об этом информирует РИА Новости.

По словам специалиста, для достижения результата необязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале.

В первую очередь Вилнер рекомендовала ограничить употребления алкоголя по выходным. Помимо этого, каждый день следует начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений.

Диетолог посоветовала заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом для хорошего сна употреблять содержащие кофеин напитки стоит до полудня.

"Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный шоколад", — отметила она.

Кроме того, специалист предложила выполнять хотя бы по одной минуте упражнений в час во время сидячей работы: это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания от стены.

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