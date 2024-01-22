Диетолог назвала самые опасные для здоровья сладости

Специалист объяснила, какие десерты ради здоровья желательно исключить из рациона.

Сладости далеко не всегда полезны — об этом часто говорят и диетологи, и гастроэнтерологи. Однако отказать себе в какой-нибудь плюшке к тому же кофе могут не все. А есть и те сладости, которые очень вредны для здоровья. Какие именно варианты стоит исключить по максимуму, чтобы не навредить здоровью, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Пончики, чак-чак и хворост

Основная опасность от таких блюд в том, что они жарятся во фритюре. Такие блюда традиционно считаются рисковыми с точки зрения канцерогенности. В таких сладостях огромное количеств жиров, простых углеводов и сахаров, относящихся к легкоусваиваемым. А это все — и лишние килограммы, и нагрузка на поджелудочную железу, печень и т. д. Если увлекаться такими сластями, будет расти вес, который тянет за собой риски ожирения, сахарного диабета и проблем с сердцем.

Шипучие конфеты

Это одна из любимых сладостей у детей. Также ее любят и взрослые. Однако надо понимать, что усердствовать с такими конфетами не стоит — если есть их много и часто, растут риски травмирования пищеварительной системы. Ведь в них много кислот, разрушающих стенки пищевода и воздействующих на слизистую желудка.

Шоколадные батончики

В определенном виде и варианте шоколад полезен. Но стоит понимать, что шоколадные батончики далеко не всегда имеют в своем составе настоящий шоколад, а не смесь из шоколада и жирами и прочими ингредиентами. Надо очень внимательно читать состав на упаковке. В идеале там не должно быть химических подсластителей, множественных ароматизаторов и т. д. Лучше всего, если батончик покрыт натуральным темным или даже горьким шоколадом.

Жевательные резинки

5 минут после еды — столько рекомендуют использовать жвачку врачи. Это позволит очистить зубы и освежить дыхание. А вот если жевать резинку дольше, можно привести к проблемам с пищеварением, так как она будет провоцировать избыточную выработку желудочного сока. Да и для зубов длительное жевание неполезно — они стираются, на низ повышенная нагрузка. На этом фоне развивается дисфункция работы желудка и двенадцатиперстной кишки, ослабление пародонта, сбои в работе височно-нижнечелюстного сустава, стирание эмали. Есть риск развития язв и гастрита, а также риск повышенной сухости полости рта.

Кондитерские изделия с начинкой

Торты, пирожные, вафли, маффины, пончики — все это также вредит здоровью. В составе таких сладостей мало того, что сладкая составляющая, богатая сахарами. Кроме того, в такой выпечке много жиров, масел и т. д., что долго усваивается, перегружает пищеварительную систему. В составе некоторых тортов есть много искусственных добавок — красителей и стабилизаторов. Такие добавки опасны тем, что перегружают желудочно-кишечный тракт. Некоторые из таких добавок и вовсе могут вызывать даже онкологические заболевания, кроме того, в числе осложнений от переизбытка таких десертов на постоянной основе могут быть аллергии, гастриты и прочие неприятности. А еще на фоне их обильного употребления растет уровень холестерина. И это все негативно сказывается на состоянии сосудов.

Злаковые батончики

Такие продукты нередко расцениваются как здоровое питание — ведь злаки всегда рекомендуются в рамках правильного питания. Но тут важно внимательно смотреть на состав. Нередко слово «злаковый» — это единственное здоровое в таком продукте. В нем могут быт трансжиры, ароматизаторы и многие другие компоненты химической пищевой промышленности. При этом важно смотреть и на калорийность такого батончика — в нем может быть на 100 граммов от 100 до 300 ккал. Фактически один такой батончик может заменить полноценный обед по энергетической ценности. А еще в таких батончиках нередко бывает много сахара. Спирты сахара не расщепляются и становятся причиной проблем с пищеварительной системой.

Конечно же, это не значит, что надо жестко отказаться от таких сладостей, особенно если к ним лежит душа. Ведь известно, что польза и вред любого продукта измеряется лишь дозой. В небольших количествах такие продукты, употребляемые не ежедневно, а иногда, будут только на радость и во благо. Но все же не стоит ими злоупотреблять — есть десятками штук и килограммами каждый день. В противном случае здоровье спасибо не скажет.