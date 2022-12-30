Диетолог назвала самый полезный сок

Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным из-за антиоксидантов и антоцианов.

Восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко, пишет РИА Новости.

Сок граната относится к природным иммуномодуляторам, он богат антиоксидантами и антоцианами, а также благотворно влияет на работу кишечника, где образуется значительная часть иммунных клеток, отметила Мойсенко.

«Гранатовый сок во все времена считался самым полезным. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80 процентов клеток, необходимых для иммунного ответа», — объяснила она.

По словам диетолога, употребление гранатового сока придает сил, вызывает ощущение прилива энергии. В некоторых случаях этот эффект бывает связан с повышением уровня гемоглобина в крови, считает Мойсенко.

«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии — она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в его составе», — сказала она.

Кроме того, гранатовый сок содержит полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, продолжила Мойсенко.

«В гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве», — перечислила она.

Польза гранатового сока будет двукратной, если употреблять его в течение получаса после приготовления, уверена диетолог.

«Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение получаса после приготовления, можно получить практически двукратную пользу», — добавила Мойсенко.

При покупке напитка следует внимательно относиться к его составу, напомнила диетолог. Она рекомендует отдавать предпочтение продукции, содержащей только гранатовый сок и воду, без сахара и других консервантов.