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Диетолог объяснила, чем опасны семечки подсолнуха

Новости. Общество
00:10, 10 Августа 2022
фото: © smart174.ru

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Злоупотребление семечками подсолнуха может привести к нежелательным последствиям.

Семечки подсолнуха не считаются полноценной едой, но по калорийности они могут соперничать с основными блюдами ежедневного рациона, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, люди иногда забывают об этой особенности семечек и едят их без меры, что приводит к набору лишних килограммов.

«Основной вред семечек подсолнуха — это их высокая калорийность. Семечки даже за еду не считаются, но при этом в 100 граммах может содержаться до 700 килокалорий. Иногда люди не учитывают высокую калорийность семечек и не понимают, почему их употребление приводит к набору веса», — сказала Татьяна Залетова.

Употребление в большом количестве жареных семечек опасно тем, что может спровоцировать возникновение онкологического заболевания, продолжила диетолог.

«Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте. То есть в семечках могут появиться те вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний», — уточнила Татьяна Залетова.

По ее словам, за один раз можно съедать не более 30 граммов семечек.

«Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве. Даже одного пакетика может быть многовато, учитывая среднюю калорийность продукта. Есть стоит не более 30 граммов семечек. Из этого количества вы получите все полезное и ничего лишнего», — посоветовала Татьяна Залетова.

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