Диетолог предупредила, в какой ситуации кофе «замедляет» работу мозга

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, при каких условиях кофе приводит к «торможению».

Кофе многие воспринимают как простое, доступное и приятное на вкус средство для стимуляции работы центральной нервной системы. В состав напитка входит кофеин, который в большинстве случаев «ускоряет» работу мозга. Но тот же самый компонент может и «тормозить» ее, отметила в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — предостерегла она.

Работа мозга «замедлится», если выпить больше трех чашек кофе за день, уточнила диетолог.

«Норма по кофеину — 400 миллиграммов в сутки. Это пара чашек кофе плюс две-три чашки чая, потому что они тоже содержат кофеин. Если пить только кофе, то это три чашки и более. После употребления такого количества кофеина начнется снижение работоспособности. Однако этот процесс — очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления кофе», — добавила Наталья Круглова.

Нежелательные последствия лишних чашек кофе могут проявляться и два часа, и значительно дольше. Никаких мер для того, чтобы «торможение» прекратилось, принимать не нужно, считает диетолог.

«Метаболизм кофеина — очень индивидуальный параметр. Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени. Как правило, после ночного сна эффект у всех начинает снижаться или пропадает совсем», — заключила Наталья Круглова.