890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал 9
Сегодня 09:45
Грузовик коммунальных служб сбил двух женщин в Петрозаводске 1
Сегодня 09:10
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
Сегодня 14:44

Диетолог предупредила, в какой ситуации кофе «замедляет» работу мозга

Новости. Общество
22:00, 24 Февраля 2022
фото: pixabay.com / Alexas_Fotos

Новости партнеров

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, при каких условиях кофе приводит к «торможению».

Кофе многие воспринимают как простое, доступное и приятное на вкус средство для стимуляции работы центральной нервной системы. В состав напитка входит кофеин, который в большинстве случаев «ускоряет» работу мозга. Но тот же самый компонент может и «тормозить» ее, отметила в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — предостерегла она.

Работа мозга «замедлится», если выпить больше трех чашек кофе за день, уточнила диетолог.

«Норма по кофеину — 400 миллиграммов в сутки. Это пара чашек кофе плюс две-три чашки чая, потому что они тоже содержат кофеин. Если пить только кофе, то это три чашки и более. После употребления такого количества кофеина начнется снижение работоспособности. Однако этот процесс — очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления кофе», — добавила Наталья Круглова.

Нежелательные последствия лишних чашек кофе могут проявляться и два часа, и значительно дольше. Никаких мер для того, чтобы «торможение» прекратилось, принимать не нужно, считает диетолог.

«Метаболизм кофеина — очень индивидуальный параметр. Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени. Как правило, после ночного сна эффект у всех начинает снижаться или пропадает совсем», — заключила Наталья Круглова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»