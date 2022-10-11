Диетолог рассказала, чем можно заменить майонез в новогодних салатах

Специалист назвала менее калорийные альтернативы популярной новогодней заправки.

Любой покупной майонез очень калориен — в нем 60-70 процентов жирности, поэтому для заправки новогодних салатов лучше использовать альтернативные варианты, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, можно приготовить домашний майонез. «Для этого нужно знать, если берем яйцо, из-под какой оно курицы — лучше использовать свое или перепелиное, чтобы избежать сальмонеллеза», — предупредила Соломатина.

Менее калорийными вариантами станут нежирная сметана или натуральный йогурт, рассказала диетолог. «В нежирной сметане может быть 10-15 процентов жирности, йогурт, вообще, 5 или 2,5 процента», — отметила она.

«Или разбавляем любой майонез со сметаной или йогуртом хотя бы 50 на 50. Понятно, что чем больше пропорция полезного, тем он менее калорийный», — поделилась диетолог.