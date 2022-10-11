Дикий маневр водителя привел к жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте столкнулись два автомобиля.

В субботу, 5 ноября, в 13.48 у дома № 2 на Комсомольском проспекте, у автомойки, произошло Д. П. Водитель на автомобиле Citroen решил резко пойти на разворот перед другим участником движения. Он «подрезал» автомобиль Nissan. В результате автомобили столкнулись, получив серьезные повреждения.

«У мужика на красном авто сразу жидкости полились, антифриз или омывайка, удар пришелся в правый передний бок», — пишет подписчик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», куда он прислал видео ДТП.

Момент аварии попал в объектив камеры компании Ситилинк.